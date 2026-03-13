За какие постройки дачникам начислят налоги в 2026 году

Некоторые эксперты утверждают, что с начала года владельцам придется платить налог на недвижимость не только за жилые дома, но и за бани, сараи, гаражи и другие подобные сооружения, расположенные на приусадебных участках, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако реальная ситуация в законодательстве гораздо сложнее и требует более тщательного и точного разъяснения. Об этом рассказал юрист Евгений Фурин. Как объяснил эксперт, на протяжении долгого времени в России действует так называемая «дачная амнистия» — упрощенная процедура регистрации различных видов недвижимости.
Эта мера позволяла владельцам земельных участков получать права на построенные объекты без необходимости прохождения сложных бюрократических процедур и многочисленных согласований.
В рамках этой «амнистии» не требовалось подавать уведомления о начале или завершении строительства, получать разрешения на ввод в эксплуатацию или подтверждать соответствие построек нормативам.
Для оформления собственности зачастую достаточно было подготовить технический план, а в некоторых случаях — представить документы, подтверждающие право собственности на землю. Изначально основной целью этой процедуры было легализовать уже существующие, но не зарегистрированные здания.
Но практическое применение показало, что многие владельцы новых построек также использовали упрощенную систему, оформляя объекты без затяжных согласований и проверок. Такое положение дел меняется после внесения редакций в законодательство, которые произошли в конце 2024 года.
В последний день октября этого года был принят Федеральный закон № 370-ФЗ, который внес серьезные изменения в Земельный кодекс и ряд других нормативных актов. Ранее «дачная амнистия» распространялась в основном на жилые и садовые дома, возведенные на землях, предназначенных для садоводства, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личных подсобных хозяйств внутри населенных пунктов или на землях крестьянско-фермерских хозяйств.
Однако после новых поправок этот механизм стал распространяться также и на различные хозяйственные сооружения, если они отвечают признакам объектов, являющихся капитальным строительством.
Таковыми признаками считаются наличие устойчивого фундамента, связанного с землей, и невозможность разобрать конструкцию без существенного ущерба для ее целостности или переноса. Одновременно с этим вступил в силу еще один важный акт — федеральный закон № 487-ФЗ от 26 декабря 2024 года.
Он закрепляет ответственность владельцев земельных участков за незаконное строительство капитальных объектов. То есть государство увеличивает контроль за достоверностью и полнотой сведений о недвижимости на участках, а также вводит механизм обязательной регистрации таких объектов.
Ключевым для этого закона является определение капитальных строений. К ним относятся сооружения, предназначенные для удовлетворения бытовых нужд граждан, такие как бани, сараи, гаражи, мастерские и прочие вспомогательные постройки.
Но важным нюансом остается конструктивная характеристика, а не только назначение сооружения. Закон подчеркивает, что капитальные постройки — это те объекты, которые возводятся на фундаменте и фактически считаются недвижимостью.
Если хозяйственная постройка обладает такими признаками, ее необходимо поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. В таком случае она приобретает статус объекта недвижимости и может быть обложена налогом.
Большинство традиционных дачных сооружений — сараи, беседки, навесы для автомобилей, теплицы — как правило, не имеют капитального фундамента и строительных элементов, которые бы соответствовали признакам капитальных построек.
Поэтому они считаются некапитальными объектами и не подлежат регистрации, а следовательно, налог за такие сооружения начисляться не будет. Что касается капитальных хозяйственных построек, то налоговая ответственность за них начинается с момента их регистрации.
Владельцы смогут увидеть первые платежи в налоговых уведомлениях уже в 2026 году, поскольку речь идет о налоге за предыдущий год. Это означает, что государство будет постепенно усиливать контроль за всеми объектами недвижимости, расположенными на участках.
Кроме этого, планируется дальнейшее расширение учета земельных участков, за которые будут в полном объеме введены сведения в государственные реестры. Например, Росреестр намерен довести долю земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, до 95% к 2030 году. Такая мера приведет к тому, что скрыть капитальные строения на своих участках станет практически невозможно, что повысит прозрачность и контроль за имуществом на землях.