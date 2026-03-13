За какие постройки дачникам начислят налоги в 2026 году

В последний день октября этого года был принят Федеральный закон № 370-ФЗ, который внес серьезные изменения в Земельный кодекс и ряд других нормативных актов. Ранее «дачная амнистия» распространялась в основном на жилые и садовые дома, возведенные на землях, предназначенных для садоводства, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личных подсобных хозяйств внутри населенных пунктов или на землях крестьянско-фермерских хозяйств.