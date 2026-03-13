Ричмонд
Популярный аттракцион и колесо обозрения демонтируются в Минске перед летом

В Минске демонтируют колесо обозрения и «Ладью» в одном из самых посещаемых парков.

Источник: Комсомольская правда

В Минске демонтируют колесо обозрения и аттракцион «Ладья». Популярные аттракционы уберут из парка Челюскинцев, пишет БелТА.

Так, с марта в Беларуси начали действовать изменения в постановлении МЧС, которое устанавливает срок службы аттракциона не более трех назначенных сроков службы.

— Демонтаж колеса обозрения и «Ладьи» проводится в связи с тем, что аттракционы отслужили свой срок, — рассказал заместитель гендиректора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

После демонтажа двух этих популярных аттракционов их места в парке будут отданы в аренду. А новые аттракционы на месте старых установят не ранее, чем через один — два года.

— В других парках демонтаж и реконструкция аттракционов пока не планируются, — уточнил он.

Сейчас парки Минска активно готовятся к новому летнему сезону, идет расконсервация аттракционов после зимы, идет монтаж узлов, посадочных модулей, проводится замена масел — целый ряд регламентных работ.

