Французский боец погиб при атаке беспилотника в Ираке

Французский военный погиб в результате нападения на тренировочную базу по борьбе с терроризмом в северном Ираке. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
— Старший прапорщик Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков в Варсе погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке, — написал он в социальной сети X.
Это потеря является первой для страны в рамках ближневосточного конфликта. Политик назвал атаку «неприемлемой» и подчеркнул, что бойцы в Ираке боролись против «Исламского государства»*.
— Война в Иране не может оправдать такие атаки, — подытожил Макрон.
Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что в результате атаки дронов и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибли более 40 человек.
* Организация признана в России террористической и запрещена.