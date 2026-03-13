Ричмонд
Длительная серия магнитных бурь накроет Землю: подробности

XRAS: Землю накроет серия магнитных бурь из-за корональной дыры на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 марта ожидается начало геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры необычной формы. Образование, напоминающее гигантский разлом от южного до северного полюса, уже вызвало магнитные бури месяц назад — теперь ситуация может повториться, предупреждают специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ожидается рост скорости солнечного ветра, что повлечет увеличение геомагнитных индексов. Первые бури могут начаться ближе к полуночи. Уровень возмущений прогнозируется средним — G1-G2 по пятибалльной шкале.

Если прогноз оправдается, высока вероятность формирования интенсивных полярных сияний. Впрочем, уверенно говорить об этом можно будет только после начала возмущений — на текущий момент признаков роста солнечного ветра не зафиксировано. Специалисты обещают следить за параметрами.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев ранее сообщал, что в период с 2028 по 2031 год солнечная активность достигнет минимума, и магнитные бури полностью прекратятся.