В выходные дни долгий сон вредит здоровью, — удивляют врачи Приморья

13 марта отмечается Всемирный день сна. Как известно, здоровый сон — спутник крепкого здоровья, позитивных эмоций и высокого качества жизни. Однако, по статистике Минздрава, около 50% россиян не отдыхают полноценно в ночное время. Врачи назвали главных врагов бессонницы.
Сон тесно связан с так называемыми циркадными ритмами человека. От настройки внутренних часов зависит состояние здоровья и его главные аспекты. Между «жаворонками» и «совами» лучше выбрать первое.
«Часто “совиный” режим задерживает состояние сонливости до раннего утра. А уже пора на работу, учёбу. Организм постоянно находится в состоянии напряжённого, нездорового бодрствования», — поясняют специалисты Регионального центра общественного здоровья и медпрофилактики Приморья.
Режим «совы» категорически противопоказан детям, ведь гормон роста вырабатывается в организме раз в сутки, именно в фазу ночного сна.
«Злейшим врагом внутренних часов является яркий искусственный свет, гаджеты, электронные книги. С наступлением сумерек воздействие источников света лучше минимизировать. Таким простым способом можно привести в порядок биоритмы», — добавляют врачи медпрофилактики.
Качество сна зависит от распорядка дня. Например, начинать бурную деятельность советуют через 2,5 часа после пробуждения. Доказано, что энергетический спад — с 14.00 до 16.00 — настигает людей во всём мире. Небольшой сон в этот момент будет весьма кстати.
По словам главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» Анжелы Кабиевой, не стоит менять режим в праздники и выходные.
«Вместо 7 утра человек встаёт в 11 часов, а то и гораздо позднее. Или весь день валяется на диване, мало двигается. Но это не отдых, а стресс для организма. Лучше более интересно провести время, с перерывами на дневной сон, — говорит Анжела Кабиева. — Выспаться за будущее ни у кого не получится».