В Красноярском крае предотвратили ввоз карантинных вредителей с овощами и фруктами из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партиях овощей и фруктов, прибывших в Красноярский край из Китая.

Источник: НИА Красноярск

Проверка прошла на складе временного хранения «Агротерминал-Таможня».

Под контроль попала партия перца, пекинской капусты и винограда общим весом около 3,5 тонны, доставленная автомобильным транспортом. Во время досмотра инспекторы обнаружили признаки заражения и направили образцы продукции на лабораторные исследования.

Экспертиза Красноярского филиала ЦОК АПК подтвердила наличие карантинных вредителей — западного цветочного трипса и червеца Комстока.

Чтобы предотвратить распространение опасных организмов, вся зараженная продукция прошла карантинное фитосанитарное обеззараживание. Обработка проведена разрешенными препаратами, безопасными для человека, сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.