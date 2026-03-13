В Красноярском крае предотвратили ввоз карантинных вредителей с овощами и фруктами из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партиях овощей и фруктов, прибывших в Красноярский край из Китая.
Проверка прошла на складе временного хранения «Агротерминал-Таможня».
Под контроль попала партия перца, пекинской капусты и винограда общим весом около 3,5 тонны, доставленная автомобильным транспортом. Во время досмотра инспекторы обнаружили признаки заражения и направили образцы продукции на лабораторные исследования.
Экспертиза Красноярского филиала ЦОК АПК подтвердила наличие карантинных вредителей — западного цветочного трипса и червеца Комстока.
Чтобы предотвратить распространение опасных организмов, вся зараженная продукция прошла карантинное фитосанитарное обеззараживание. Обработка проведена разрешенными препаратами, безопасными для человека, сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.