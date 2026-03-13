Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Очаг землетрясения залегал на глубине около шести километров.
Информации о жертвах или серьезных разрушениях на данный момент не поступало. Власти и экстренные службы продолжают уточнять последствия произошедшего.
Турция находится в сейсмически активной зоне, поэтому землетрясения различной силы там происходят регулярно. Нередко подземные толчки фиксируются как в центральных регионах страны, так и на побережье.
