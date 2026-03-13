Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Турции

Ранее KP.RU писал о землетрясении недалеко от Камчатки, его магнитуда — 6,5. Об этом сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН. Ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,8.