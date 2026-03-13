Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Турции

Сейсмологи сообщили о подземных толчках недалеко от города Токат.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Очаг землетрясения залегал на глубине около шести километров.

Информации о жертвах или серьезных разрушениях на данный момент не поступало. Власти и экстренные службы продолжают уточнять последствия произошедшего.

Турция находится в сейсмически активной зоне, поэтому землетрясения различной силы там происходят регулярно. Нередко подземные толчки фиксируются как в центральных регионах страны, так и на побережье.

Ранее KP.RU писал о землетрясении недалеко от Камчатки, его магнитуда — 6,5. Об этом сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН. Ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,8.