В Красноярск из Китая пытались ввезти опасный виноград

Россельхознадзором предотвращен занос в Красноярский край опасных карантинных вредителей в партиях перца, винограда и пекинской капусты.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 3,5 тонны зараженных перцев, пекинской капусты и винограда. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в овощах и фруктах нашли опасных вредителей — западного цветочного трипса и червеца Комстока.

Партии прибыли в наш регион из Китая. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.

Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории региона.