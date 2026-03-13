В Красноярск из Китая пытались ввезти опасный виноград

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 3,5 тонны зараженных перцев, пекинской капусты и винограда. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в овощах и фруктах нашли опасных вредителей — западного цветочного трипса и червеца Комстока.