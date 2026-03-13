В Енисее затонул теплоход, топливо попало в акваторию

Отметим, что в июне прошлого года на Казачинских порогах Енисея из топливных баков получившего пробоину судна вылились десятки тонн нефтепродуктов. По оценке экспертов, концентрация загрязняющих веществ в акватории превысила предельную норму в несколько тысяч раз.