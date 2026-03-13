В Енисее затонул теплоход, топливо попало в акваторию

В черте Красноярска частично затонул в реке Енисей теплоход. Дизельное топливо попало в акваторию.
Около 22 часов 12 марта рядом с улицей Пограничников в Советском районе краевого центра произошло подтопление судна «Тавис». Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства ЧП, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Вчера вечером информация о подтоплении теплохода поступила в краевое государственное учреждение «Спасатель». Его сотрудники прибыли на место происшествия и зафиксировали утечку топлива. Они установили несколько десятков метров боновых заграждений, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов по реке.
«Также обработано 70 квадратных метров биоразлагаемым сорбентом», — добавили в учреждении.
Отметим, что в июне прошлого года на Казачинских порогах Енисея из топливных баков получившего пробоину судна вылились десятки тонн нефтепродуктов. По оценке экспертов, концентрация загрязняющих веществ в акватории превысила предельную норму в несколько тысяч раз.