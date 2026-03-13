Умер режиссер Пеэтер Симм, снявший с Тарковским «Гадание на ромашке»

Симм родился 24 февраля 1953 года в эстонском городе Кивиыли. В 1976 году окончил ВГИК по специальности кино- и телережиссёр. Его дебютным фильм «Идеальный пейзаж» вышедшел в 1980 году. Он до сих пор считается одним из лучших в эстонском кинематографе.