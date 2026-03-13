Ричмонд
Умер режиссер Пеэтер Симм, снявший с Тарковским «Гадание на ромашке»

В 73 года умер известный эстонский режиссер и сценарист Пеэтер Симм.

12 марта в возрасте 73 лет не стало советского и эстонского кинорежиссёра, сценариста Пеэтера Симма, который вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо под руководством режиссера Андрея Тарковского работал над киноальманахом «Гадание на ромашке».

Симм родился 24 февраля 1953 года в эстонском городе Кивиыли. В 1976 году окончил ВГИК по специальности кино- и телережиссёр. Его дебютным фильм «Идеальный пейзаж» вышедшел в 1980 году. Он до сих пор считается одним из лучших в эстонском кинематографе.

В 1977—1993 годах Симм работал на киностудии «Таллинфильм». В 1993 году основал киностудию «Lege Artis Film». Снял более десятка документальных картин, ставил театральные постановки, создавал телепрограммы, фильмы для изучения языков, рекламные ролики. Преподавал в Балтийском институте кино, медиа и искусств.

В России получил известность после художественного фильма «Георг» (2007). Его фильмы «Человек, которого не было» и «Хорошие руки» стали первыми эстонскими картинами, участвовавшими на Каннском и Берлинском кинофестивалях.

Ранее стало известно о смерти в 61 год Василия Скромного, сыгравшего роль Макара Гусева в известном сериале «Приключения Электроника».