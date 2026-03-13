Трамп заявил о полном уничтожении флота и авиации Ирана

По словам политика, США наносят масштабные удары по Ирану сразу в нескольких сферах — военной, экономической и других. При этом Трамп раскритиковал американские СМИ и заявил, что они якобы искажают картину происходящего.
«Иранский флот уничтожен, его ВВС больше нет, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожаются, а его лидеры стерты с лица земли», — написал он.
Трамп также подчеркнул, что у США есть «беспрецедентная огневая мощь» и достаточные ресурсы для продолжения давления. Иранские власти на протяжении десятилетий, по его мнению, были причастны к гибели мирных людей по всему миру.
«Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их», — добавил он.
Официальных подтверждений заявлений Трампа со стороны властей США или международных структур на данный момент не поступало.
Между тем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил о критическом положении США из-за конфликта на Ближнем Востоке. В интервью Рэйчел Блевинс на YouTube он выразил сомнение по поводу успеха военной кампании Америки.