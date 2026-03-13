Ричмонд
Трамп заявил о полном уничтожении флота и авиации Ирана

Президент США утверждает, что иранские ВМС и ВВС уничтожены, а вооружение и руководство страны ликвидируются.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о «полном уничтожении» военно-морских и военно-воздушных сил Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам политика, США наносят масштабные удары по Ирану сразу в нескольких сферах — военной, экономической и других. При этом Трамп раскритиковал американские СМИ и заявил, что они якобы искажают картину происходящего.

«Иранский флот уничтожен, его ВВС больше нет, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожаются, а его лидеры стерты с лица земли», — написал он.

Трамп также подчеркнул, что у США есть «беспрецедентная огневая мощь» и достаточные ресурсы для продолжения давления. Иранские власти на протяжении десятилетий, по его мнению, были причастны к гибели мирных людей по всему миру.

«Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их», — добавил он.

Официальных подтверждений заявлений Трампа со стороны властей США или международных структур на данный момент не поступало.

Между тем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил о критическом положении США из-за конфликта на Ближнем Востоке. В интервью Рэйчел Блевинс на YouTube он выразил сомнение по поводу успеха военной кампании Америки.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше