В Уфе в столкновении «Нивы» и «Шкоды» погиб мужчина

Водитель 1957 года рождения скончался на месте до приезда скорой.

В Уфе произошло смертельное ДТП. Утром 13 марта 68-летний водитель за рулем «Лады Нивы» ехал по улице 6-й Кордон в сторону улицы Перспективной, и при повороте налево он столкнулся с «Шкодой Октавией», которой управлял 26-летний молодой человек.

В результате аварии пожилой водитель скончался еще до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

