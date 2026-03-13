В Уфе в столкновении «Нивы» и «Шкоды» погиб мужчина

В Уфе произошло смертельное ДТП. Утром 13 марта 68-летний водитель за рулем «Лады Нивы» ехал по улице 6-й Кордон в сторону улицы Перспективной, и при повороте налево он столкнулся с «Шкодой Октавией», которой управлял 26-летний молодой человек.
В результате аварии пожилой водитель скончался еще до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
