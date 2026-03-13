Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд над Лерчек может быть перенесен: стала известна причина такого решения

Суд по делу Лерчек могут перенести из-за курса химиотерапии.

Источник: Комсомольская правда

Заседание по делу Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, может не состояться 16 марта. Причина — состояние здоровья подсудимой, которая находится в больнице на курсе химиотерапии, пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.

«Заседание суда по делу Чекалиной, назначенное на 16 марта, под вопросом. Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи», — рассказал источник агентства.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалина испытывает сильные боли и вынуждена принимать обезболивающие препараты. Известно, что у Валерии уже появились метастазы в легких и других органах. Акилова призвала поклонников молиться за здоровье подруги.

Валерия Чекалина и ее экс-супруг Артем проходят фигурантами по уголовному делу, которое уже поступило в суд. Весной 2023 года пару задержали по подозрению в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и легализации средств.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше