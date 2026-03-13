В Красноярске для детского кинотеатра «Мечта» разработают проект киношколы

«Мы надеемся, что подрядчик подойдет ответственно к выполнению задания. Все же это детский кинотеатр, и хотелось, чтобы в будущем он стал действительно востребованным пространством. Для этого к согласованию проектных решений мы привлекаем главное управление культуры и “Дом кино”, который и будет эксплуатировать здание. Срок выполнения работ для подрядчика мы ставим — конец года. В общей сложности у него будет 8 месяцев для разработки проекта», — рассказал и.о. руководителя МАУ «Управление капитального строительства» Александр Парамыгин.