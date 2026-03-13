В Красноярске для детского кинотеатра «Мечта» разработают проект киношколы

В Красноярске стартовали торги на поиск подрядчика для разработки проекта детской киношколы. Заказчиком работ выступает МАУ «Управление капитального строительства».
Планируется, что откроется киношкола откроется в детском кинотеатре «Мечта». На первом этаже разместится фойе, презентационный зал на 40 человек для проведения лекториев, конференций и показов фильмов для обучающихся, учебная аудитория на 8 человек для занятий по актерскому мастерству. На втором этаже появятся четыре учебных аудитории для обучения операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству, серверная и помещение для звукозаписи.
Подрядчику будет необходимо разработать проектную документацию по реконструкции неиспользуемой части кинотеатра, провести инженерные изыскания, детальное обследование здания, а также учесть решения, принятые в проекте благоустройства территории кинотеатра, разработанном в 2019 году проектной мастерской «А2». Стартовая цена — 17,3 млн рублей. Итоги торгов подведут в начале апреля.
«Мы надеемся, что подрядчик подойдет ответственно к выполнению задания. Все же это детский кинотеатр, и хотелось, чтобы в будущем он стал действительно востребованным пространством. Для этого к согласованию проектных решений мы привлекаем главное управление культуры и “Дом кино”, который и будет эксплуатировать здание. Срок выполнения работ для подрядчика мы ставим — конец года. В общей сложности у него будет 8 месяцев для разработки проекта», — рассказал и.о. руководителя МАУ «Управление капитального строительства» Александр Парамыгин.
Напомним, что это не первая попытка найти подрядчика для создания киношколы на базе детского кинотеатра «Мечта», в конце 2024 и начале 2025 года в МАУ «Управление капитального строительства» уже объявляли торги, но никто не заявился. После была пересмотрена сумма для выполнения работ.
