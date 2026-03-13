Главные новости к утру 13 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 марта 2026.
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
МИД Швейцарии направил в посольство РФ информацию об ограничениях передвижения российских дипломатов, которые вступили в силу вместе с принятием Берном мер 19-го пакета санкций ЕС против России. Теперь российский дипломатический персонал, аккредитованный в ЕС, должен отчитываться о транзите и въезде в Швейцарию.
США разрешили России продавать российскую нефть с танкеров
Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Лицензия действует по 12 апреля. Глава ведомства Скотт Бессент уточнил, что разрешение на реализацию касается только нефти в транзите для увеличения глобального охвата существующих поставок топлива.
Пентагон признал потерю самолета-заправщика над Ираком
Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Ведутся спасательные работы. В Пентагоне добавили, что к инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало, второе — приземлилось. Произошедшее не связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем.
Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море
Береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море еще одно судно, сообщает агентство Reuters. Танкер Sea Owl I под коморским флагом был взят под контроль у берегов шведского города Треллеборг. Он подозревается в том, что использует поддельную принадлежность. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз.
Япония может присоединиться к американской системе ПРО «Золотой купол»
Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения «Золотой купол», об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне. На встрече стороны обсудят эту систему ПРО, и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться.