Главные новости к утру 13 марта 2026 года

Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения «Золотой купол», об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне. На встрече стороны обсудят эту систему ПРО, и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться.