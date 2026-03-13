Стало известно, какие вещи в российских домах удивляют иностранцев

Блогерша рассказала о вещах в российских домах, которые часто удивляют иностранцев. Об этом она написала в своем блоге «Валери лайт».
Она отметила, что у европейцев вызывает недоумение привычка россиян делить посуду на «повседневную» и «для гостей». По ее словам, красивые сервизы из хрусталя или фарфора нередко хранятся в шкафах и используются только по особым случаям, тогда как в Европе посуда обычно выполняет лишь практическую функцию.
Еще одной особенностью блогерша назвала «пакет с пакетами» и привычку хранить пустые банки. По ее мнению, такая бережливость связана с советским периодом дефицита, когда многие вещи старались не выбрасывать, а использовать повторно.
Кроме того, она обратила внимание в своем блоге в Дзене на другие бытовые привычки: застекленные балконы, двойные входные двери, большие запасы продуктов и предложение гостям сменной обуви. Также, по ее словам, иностранцев удивляет, что россияне часто превращают ванную комнату не только в техническое помещение, но и в место для отдыха.
