Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортами

В УБК МВД России рассказали волгоградцам об очередной набирающей популярность схеме обмана. Мошенники предлагают.

В УБК МВД России рассказали волгоградцам об очередной набирающей популярность схеме обмана. Мошенники предлагают гражданам оформить загранпаспорт без очереди, выманивая при этом деньги и личные данные.

— В сети злоумышленники рекламируют услуги по ускоренному оформлению документа или помощи в получении паспорта без очередей. Для «оформления услуги» просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату, — сообщили в полиции.

При этом, получив желаемое, мошенники исчезают, а персональные данные используются для оформления электронных кошельков. Последние необходимы преступникам для вывода украденных средств у других граждан.

Отметим, по информации правоохранителей, избежать такого рода рисков не сложно. Для этого достаточно оформлять документы через МФЦ и «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102».