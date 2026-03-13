Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортами

— В сети злоумышленники рекламируют услуги по ускоренному оформлению документа или помощи в получении паспорта без очередей. Для «оформления услуги» просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату, — сообщили в полиции.