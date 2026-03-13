В Ростовской области за сутки потушили три пожара и ликвидировали последствия трех ДТП

В донском регионе за прошедшие сутки, 12 марта потушили три пожара. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области.
Самый крупный пожар случился в Ростове поздно вечером в двухэтажном доме на улице Мадояна.
— Пламя быстро распространилось. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Возгорание тушили 28 сотрудников МЧС на семи единицах спецтехники. В 23.20 пожар был локализован, в 01.15 — ликвидирован.
Кроме того, за сутки, 12 марта спасатели привлекались к ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.