Красноярцам назвали топ стоматологий города

Оценка охватывает максимально большой объем данных, так или иначе свидетельствующих о надежности клиники и профессионализме ее сотрудников.

Стоматологический портал 32top.ru при поддержке «СберЗдоровье» опубликовал ежегодный рейтинг лучших стоматологических клиник России.

Оценка охватывает максимально большой объем данных, так или иначе свидетельствующих о надежности клиники и профессионализме ее сотрудников.

Методология исследования была разбита на несколько больших блоков:

Спектр услуг Врачи Оборудование Комфорт и сервис Общая информация Работа администраторов Отзывы и динамика выручки Сайт и соцсети.

Результаты рейтинга:

Центр стоматологии «Астрея», ул. Ладо Кецховели, д. 71 Центр стоматологии «Астрея», ул. Молокова, д. 1, корп. 4 Семейная стоматология Salvero («Салверо»), ул. Петра Ломако, д. 16 Стоматологическая клиника «Бьюти дент», ул. Михаила Годенко, д. 7 Стоматологическая клиника Dantes («Дантес»), ул. Ленина, д. 221, пом. 176 Стоматология Mira («Мира»), ул. Партизана Железняка, д. 32 Стоматологическая клиника «Бьюти дент kids» («Бьюти дент кидс»), ​ул. Парусная, д. 10 Стоматология «Улыбка Тари», пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий, д. 154.

