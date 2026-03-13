Красноярцам назвали топ стоматологий города

Стоматологический портал 32top.ru при поддержке «СберЗдоровье» опубликовал ежегодный рейтинг лучших стоматологических клиник России.
Оценка охватывает максимально большой объем данных, так или иначе свидетельствующих о надежности клиники и профессионализме ее сотрудников.
Методология исследования была разбита на несколько больших блоков:
Спектр услуг Врачи Оборудование Комфорт и сервис Общая информация Работа администраторов Отзывы и динамика выручки Сайт и соцсети.
Результаты рейтинга:
Центр стоматологии «Астрея», ул. Ладо Кецховели, д. 71 Центр стоматологии «Астрея», ул. Молокова, д. 1, корп. 4 Семейная стоматология Salvero («Салверо»), ул. Петра Ломако, д. 16 Стоматологическая клиника «Бьюти дент», ул. Михаила Годенко, д. 7 Стоматологическая клиника Dantes («Дантес»), ул. Ленина, д. 221, пом. 176 Стоматология Mira («Мира»), ул. Партизана Железняка, д. 32 Стоматологическая клиника «Бьюти дент kids» («Бьюти дент кидс»), ул. Парусная, д. 10 Стоматология «Улыбка Тари», пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий, д. 154.
