В Минтрансе сообщили, когда ждать начала беспилотных полетов с людьми в России

В настоящее время в России отрабатываются технологии беспилотных грузовых перевозок. Как только эти работы завершатся, начнутся первые пассажирские полеты без пилотов. И произойдет это через три-четыре года. Об этом в интервью «Вестям» сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.