В Минтрансе сообщили, когда ждать начала беспилотных полетов с людьми в России

В настоящее время в России отрабатываются технологии беспилотных грузовых перевозок. Как только эти работы завершатся, начнутся первые пассажирские полеты без пилотов. И произойдет это через три-четыре года. Об этом в интервью «Вестям» сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Сейчас, отметил он, специалисты отрабатывают грузовые беспилотные перевозки в условиях Севера и отдаленных местах. Как только станет понятно, что обеспечивается достаточная безопасность, начнется неспешный переход к пассажирским технологиям.
«Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми», — предположил Никитин.
Ранее сообщалось, что все российские дроны подключают к «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь идет о Национальной системе идентификации, которая откроет «миллиардные» возможности для бизнеса и развития беспилотья.
При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первые беспилотные такси в Москве могут запустить уже в 2026 году.