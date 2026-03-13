Ричмонд
В Минтрансе сообщили, когда ждать начала беспилотных полетов с людьми в России

Никитин: беспилотные полеты с людьми в России начнутся через 3−4 года.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в России отрабатываются технологии беспилотных грузовых перевозок. Как только эти работы завершатся, начнутся первые пассажирские полеты без пилотов. И произойдет это через три-четыре года. Об этом в интервью «Вестям» сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Сейчас, отметил он, специалисты отрабатывают грузовые беспилотные перевозки в условиях Севера и отдаленных местах. Как только станет понятно, что обеспечивается достаточная безопасность, начнется неспешный переход к пассажирским технологиям.

«Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми», — предположил Никитин.

Ранее сообщалось, что все российские дроны подключают к «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь идет о Национальной системе идентификации, которая откроет «миллиардные» возможности для бизнеса и развития беспилотья.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первые беспилотные такси в Москве могут запустить уже в 2026 году.

