Красноярский «Сокол» обыграл хоккеистов из Барнаула

Хоккейный клуб «Сокол» в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ одержал победу над командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Встреча завершилась со счетом 4:1. Провели хороший матч, хорошо сыграли спецбригады, особенно в меньшинстве, забили хорошие шайбы, нужные два очка взяли, — прокомментировал итоги главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов. В составе красноярской команды забитые голы на счету Алексея Шульги, Алексея Цыплакова, Владимира Конова и Ильи Каргина. По итогам турнирной таблицы после 61 игры красноярцы располагаются на 13-м месте и сохраняют свое положение в зоне плей-офф. Следующий матч пройдет на выезде уже 14 марта, «Сокол» сразится с хоккейной командой из Новокузнецка «Металлург». Напомним, что накануне красноярец Матвей Якушев стал чемпионом мира по лёгкой атлетике.