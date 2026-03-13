Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-силовики в Красноярске получили до 17 лет за подброшенный наркотик

Бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые с помощью подброшенного муляжа наркотика организовали давление на жителя Красноярска и вымогали у него деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Всё началось в 2018 году. Один из руководителей отдела собственной безопасности ГУ МВД по краю заинтересовался мужчиной, но никаких доказательств его причастности к преступлениям не нашёл. Тогда решили создать «ситуацию» искусственно.

Летом машину потерпевшего остановили. В карман ему подбросили пакет с муляжом наркотика и инсценировали задержание. Позже экспертиза подтвердила: вещество не было запрещённым. В отделении, по словам мужчины, сотрудник СБ дал понять — проблемы с полицией могут стать постоянными, если он не будет «сотрудничать». Испуганный красноярец согласился на регулярные выплаты.

Осенью ему позвонили и потребовали 300 тысяч рублей. Деньги перевели на счёт третьего лица. Потерпевший подтвердил: это была взятка за «отсутствие проблем».

Во время следствия один из фигурантов частично признал вину и рассказал, как по указанию начальства организовал задержание с участием СОБРа, ГИБДД и наркоконтроля, чтобы сделать человека «посговорчивее». Другие участники вину отрицали, ссылаясь на «оперативную информацию» о причастности мужчины к наркотикам. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными.

В ноябре 2024 года прокуратура утвердила обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

С учётом предыдущих приговоров суд назначил экс-полицейским наказание: от 13,5 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также им запретили работать в правоохранительных органах на срок от 8,5 до 12 лет, оштрафовали от 8,5 до 24 миллионов рублей. Помимо этого, лишили специальных званий «майор полиции» и «подполковник полиции».

Ранее мы сообщали, что в Красноярске задержали подозреваемых в кражах электрооборудования на 5 млн рублей.