Экс-силовики в Красноярске получили до 17 лет за подброшенный наркотик

С учётом предыдущих приговоров суд назначил экс-полицейским наказание: от 13,5 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также им запретили работать в правоохранительных органах на срок от 8,5 до 12 лет, оштрафовали от 8,5 до 24 миллионов рублей. Помимо этого, лишили специальных званий «майор полиции» и «подполковник полиции».