Необычный белый богомол поселился в террариуме Приморского океанариума

Богомолы известны своей агрессивностью и «кровожадными» брачными ритуалами: самки нередко поедают партнеров после спаривания. Однако жизнь даже уцелевших насекомых коротка. Вскоре в организме запускается программа самоуничтожения, и после откладки яиц взрослые особи погибают. Через полтора-два месяца из специального кокона-оотеки появятся личинки, которые будут очень активны с первых дней, чтобы не стать добычей друг друга.