Необычный белый богомол поселился в террариуме Приморского океанариума

Коллекция экспозиции в Приморском океанариуме пополнилась необычным обитателем — древесным богомолом Sphodromantis viridis нехарактерного для своего вида белого цвета. Новоселка поселилась в небольшом террариуме, составив компанию африканским кивсякам, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Особь, поселившаяся недавно в “Тропическом лесу”, и вовсе мучнисто-белого цвета. Окраска родителей не передаётся по наследству потомству и является индивидуальной особенностью, зависящей от уровня влажности, окружающего ландшафта и других факторов. Она формируется во время роста личинки, и во взрослом состоянии богомол поменять цвет уже не способен», — говорится в сообщении.
Родиной этих хищников являются Северная и Восточная Африка, но в последнее время вид встречается и на средиземноморском побережье Европы. В «Тропическом лесу» новоселка, длина которой достигает 10 см, ведет типичный для себя образ жизни засадчика, подкарауливая добычу.
Богомолы известны своей агрессивностью и «кровожадными» брачными ритуалами: самки нередко поедают партнеров после спаривания. Однако жизнь даже уцелевших насекомых коротка. Вскоре в организме запускается программа самоуничтожения, и после откладки яиц взрослые особи погибают. Через полтора-два месяца из специального кокона-оотеки появятся личинки, которые будут очень активны с первых дней, чтобы не стать добычей друг друга.
Напомним, что недавно сотрудники Приморского океанариума сделали неожиданное открытие во время осмотра одной экспозиции — на дне резервуара биологи заметили маленькие красные точки на камнях. Со временем точки росли и превратились в молодых пурпурных асцидий. Однако этот вид давно не выставляется в данной части комплекса, а значит, потомство дали особи, жившие здесь ранее.