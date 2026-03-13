БЖД сообщила о временной замене поездов на маршруте Минск — Брест — Минск

С 13 марта это коснется поезда № 733 Минск — Брест с временем отправления из белорусской столицы в 17:21 и прибытием в областной центр в 21:06, а с 14 марта — поезда № 734 Брест — Минск с отправлением из брестского вокзала в 6:34 и прибытием в точку назначения в 10:41.