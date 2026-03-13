БЖД сообщила о временной замене поездов на маршруте Минск — Брест — Минск

«В связи с возникшей необходимостью проведения внепланового ремонта подвижного состава отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ (электропоезд для межрегиональных перевозок — Sputnik) будут курсировать составами, сформированными из вагонов локомотивной тяги», — говорится в сообщении БЖД.
С 13 марта это коснется поезда № 733 Минск — Брест с временем отправления из белорусской столицы в 17:21 и прибытием в областной центр в 21:06, а с 14 марта — поезда № 734 Брест — Минск с отправлением из брестского вокзала в 6:34 и прибытием в точку назначения в 10:41.
В БЖД обратили внимание, что из-за необходимости обеспечить рассадку пассажиров в выделенном подвижном составе, может временно отсутствовать возможность покупки билетов на эти поезда в системах и пунктах продаж БЖД.
«Нужно периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе “Услуги пассажирам” официального интернет-сайта БЖД и в мобильном приложении», — сообщили в пресс-центре.
В Белорусской железной дороге также отметили, что пассажирам, которые ранее купили билеты на эти поезда, будет возмещена разница в стоимости проезда. Для этого нужно обратиться в билетные кассы БЖД.
Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за эти неудобства.