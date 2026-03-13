Умер звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

Василий Михайлович Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В кино он попал совершенно случайно: в 15 лет, будучи школьником, съезжал по перилам и едва не сбил ассистентку режиссёра Юлию Константинову, которая искала детей на роли. Этого хватило — кастинг не понадобился. Роль рыжего хулигана Макара Гусева сделала его знаменитым на весь Советский Союз. Фильм «Приключения Электроника» стал классикой детского кино 80-х, а образ Гуся запомнился миллионам зрителей как символ озорного, но в итоге доброго подростка.