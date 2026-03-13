Reuters: Цены на нефть продолжили рост после отмены санкций США на топливо из РФ

Мировые цены на нефть продолжают расти, несмотря на попытки США стабилизировать рынок. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным торгов, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $100,56 за баррель. За неделю рост может составить около 9%. Американская нефть WTI немного подешевела до $95,57 за баррель, однако также демонстрирует недельный рост примерно на 7%.
Ранее США выдали 30-дневную лицензию, позволяющую ряду стран покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые оказались заблокированы в море из-за санкционных ограничений. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, этот шаг должен был снизить напряженность на мировом энергетическом рынке.
Однако аналитики считают, что такие меры дают лишь временный эффект. Старший аналитик LSEG Эмрил Джамиль отметил, что рынок воспринимает разрешение как краткосрочное решение, которое не устраняет основную проблему — дефицит поставок.
Дополнительное давление на рынок оказывают события на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На этом фоне котировки накануне выросли более чем на 9% и достигли максимума с августа 2022 года.