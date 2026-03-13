Reuters: Цены на нефть продолжили рост после отмены санкций США на топливо из РФ

Дополнительное давление на рынок оказывают события на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На этом фоне котировки накануне выросли более чем на 9% и достигли максимума с августа 2022 года.