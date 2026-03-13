Покупаем вместе: каждый второй зумер ждёт поддержки от родителей при покупке первого жилья в Красноярске

На покупку жилья молодые люди рассчитывают потратить в среднем 4,5 млн рублей (с учётом средств, полученных в случае перепродажи имеющегося жилья). При этом в среднем по России этот показатель составляет 5,1 млн рублей. 52% красноярцев намерены вложить в недвижимость от 3 до 5 млн рублей, 22% — до 3 млн, 22% — от 5 до 10 млн, 3% — более 10 млн.