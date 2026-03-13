Ричмонд
Трамп заявил, что для него «честь убивать представителей режима Ирана»

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 марта, в социальной сети TruthSocial заявил, что для него «честь убивать представителей террористического режима Ирана, 47 лет убивавших невинных людей».

— Мы уничтожаем террористический режим Ирана — в военном, экономическом и других аспектах, — и все же, если вы читаете New York Times, вы ошибочно подумаете, что мы не побеждаем, — написал он.

По словам главы государства, в Иране ликвидирован флот, больше нет ВВС, беспилотников и ракет. Кроме того, лидеры страны «стерты с лица земли».

— Они убивали невинных людей в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это огромная честь! — подытожил политик.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что смена риторики Трампа в вопросе конфликта с Ираном вызвана отсутствием быстрого результата.

10 марта глава Белого дома заявил, что операция против Ирана может закончиться в ближайшее время, но не на текущей неделе. Он добавил, что армия США практически уничтожила исламскую страну.

