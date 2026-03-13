Ричмонд
Киев ударил беспилотниками по 12 регионам России — Минобороны РФ

Средства ПВО уничтожили также воздушные цели над акваторией Чёрного и Азовского морей.

Источник: Клопс.ru

Российские средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников на 12 регионами страны, а также акваторией Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в пятницу, 13 марта.

За ночь перехвачены и уничтожены 176 дронов самолётного типа:

80 — над Республикой Крым; 29 — над Республикой Адыгея; 25 — над Краснодарским краем; 18 — над акваторией Азовского моря; 7 — над Ростовской областью; 5 — над Курской областью; 3 — над Ставропольским краем; 2 — над Брянской областью; 2 — над акваторией Чёрного моря; по одному над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.

В России специалисты Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульный комплекс для наблюдения за массовыми мероприятиями.

