Красноярский край занял первое место в РФ по агрострахованию с господдержкой

Красноярский край занял первое место по удельному весу застрахованных посевных площадей в России. По итогам 2025 года в регионе было застраховано с господдержкой 38,8% посевов. На втором месте расположилась Рязанская область (29,6%), на третьем — Ростовская область (25,8%). Рейтинг составил Национальный союз агростраховщиков.
Предварительные итоги агрострахования подвели на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Национальным союзом агростраховщиков в Москве. Красноярский край был отмечен в числе регионов, достигших наивысшие показатели по объему сельскохозяйственного страхования посевных площадей и поголовья сельхозживотных.
Площадь застрахованных посевов в крае ежегодно увеличивается. В прошлом году аграрии застраховали 538,3 тыс. га посевных площадей. Из федерального и краевого бюджетов поддержку получили 114 хозяйств на общую сумму 93 млн рублей. Также субсидии на сумму 24,9 млн рублей получили животноводческие хозяйства, застраховавшие поголовье.
«К 2030 году в Российской Федерации должно быть застраховано 30% всей посевной площади. Край уже перевыполнил этот показатель, теперь важно сохранить объемы агрострахования. Развитие этого направления — в числе приоритетных задач отрасли. Эффективность механизма агрострахования для обеспечения стабильности понимают большинство сельхозтоваропроизводителей. В регионе введены повышающие коэффициенты при предоставлении мер господдержки, что стимулирует хозяйства к страхованию. На федеральном уровне прорабатываются механизмы, которые должны упростить получение выплат при наступлении страховых случаев», — рассказала первый замминистра сельского хозяйства края Лариса Белецкая.
Субсидии компенсируют 50% затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам страхования в области растениеводства из-за опасных природных явлений, стихийных бедствий, вредных организмов. Также программа предусматривает страхование на случай чрезвычайных ситуаций природного характера, где ставка субсидирования составляет от 50 до 60%.
Применяют механизм агрострахования и в животноводстве. Количество застрахованных с господдержкой животных ежегодно увеличивается. Хозяйства, застраховавшие животных, могут рассчитывать на повышенную ставку при расчете субсидии на возмещение части затрат на производство молока. При начислении погектарной поддержки повышающий коэффициент применяется и в растениеводстве.
В этом году отборы по направлению агрострахования в Минсельхозе края планируют провести в апреле и в июне.
