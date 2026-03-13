Красноярский край занял первое место в РФ по агрострахованию с господдержкой

«К 2030 году в Российской Федерации должно быть застраховано 30% всей посевной площади. Край уже перевыполнил этот показатель, теперь важно сохранить объемы агрострахования. Развитие этого направления — в числе приоритетных задач отрасли. Эффективность механизма агрострахования для обеспечения стабильности понимают большинство сельхозтоваропроизводителей. В регионе введены повышающие коэффициенты при предоставлении мер господдержки, что стимулирует хозяйства к страхованию. На федеральном уровне прорабатываются механизмы, которые должны упростить получение выплат при наступлении страховых случаев», — рассказала первый замминистра сельского хозяйства края Лариса Белецкая.