Моргенштерн* ограничил выступления из-за страха преследования

Сообщается, что артист теперь соглашается выступать только в нескольких странах. Среди них называются Испания, США и Кипр — именно эти направления он считает относительно безопасными. Музыкант опасается поездок в другие государства, поскольку, по его мнению, существует риск задержания и последующей экстрадиции в Россию. Там против него возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, а сам исполнитель объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.