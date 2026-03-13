Ричмонд
Трамп готовит сюрприз Китаю после визита в Пекин: о чем идет речь

Reuters: Трамп может одобрить поставки оружия Тайваню на $14 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания крупного пакета военной помощи Тайваню. По данным источников агентства Reuters, решение может быть принято после визита американского лидера в Китай в конце марта.

Пакет стоимостью 14 миллиардов долларов включает преимущественно ракеты-перехватчики, в том числе PAC-3 для систем Patriot, а также комплексы NASAMS.

«Как только президент даст свое одобрение, все будет готово к тому, чтобы объявить официально», — цитирует агентство неназванного собеседника.

Кроме того, ожидает решения Вашингтона еще один пакет на 6 миллиардов долларов — так называемых «асимметричных средств обороны». При этом, что именно в него войдет, источник не уточнил.

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Пекин считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Тайваньские власти стремятся к фактической независимости. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И высказался по вопросу независимости Тайваня. Он предупредил, что Пекин не допустит отделения острова.

