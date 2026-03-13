Трамп готовит сюрприз Китаю после визита в Пекин: о чем идет речь

Пакет стоимостью 14 миллиардов долларов включает преимущественно ракеты-перехватчики, в том числе PAC-3 для систем Patriot, а также комплексы NASAMS.
«Как только президент даст свое одобрение, все будет готово к тому, чтобы объявить официально», — цитирует агентство неназванного собеседника.
Кроме того, ожидает решения Вашингтона еще один пакет на 6 миллиардов долларов — так называемых «асимметричных средств обороны». При этом, что именно в него войдет, источник не уточнил.
Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Пекин считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Тайваньские власти стремятся к фактической независимости. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И высказался по вопросу независимости Тайваня. Он предупредил, что Пекин не допустит отделения острова.