Louis Vuitton оформил новые товарные знаки в России

Заявки на оформление брендов были поданы в Роспатент в октябре 2024 года. Однако окончательная регистрация состоялась лишь в марте 2026 года. Среди зарегистрированных обозначений значатся La Fabrique du Temps и два варианта Louis Vuitton. Срок действия исключительных прав на них установлен до октября 2034 года. При этом сведения о правообладателе в открытых документах не раскрываются.