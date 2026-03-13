Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Воронежской области отмечены государственными наградами

Соответствующий указ опубликовали 12 марта.

Источник: Аргументы и факты

Двое жителей Воронежской области отмечены государственными наградами, следует из указа президента, опубликованного 12 марта.

За значительный вклад в пищевую промышленность и многолетний добросовестный труд главному технологу АО «Павловскагропродукт» Валентине Москаленко присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».

Знак отличия «За наставничество» получил машинист-инструктор локомотивных бригад депо Воронеж-Курский Андрей Ляхов. Наградой отмечены заслуги специалиста в подготовке кадров и активной наставнической деятельности.