Двое жителей Воронежской области отмечены государственными наградами, следует из указа президента, опубликованного 12 марта.
За значительный вклад в пищевую промышленность и многолетний добросовестный труд главному технологу АО «Павловскагропродукт» Валентине Москаленко присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».
Знак отличия «За наставничество» получил машинист-инструктор локомотивных бригад депо Воронеж-Курский Андрей Ляхов. Наградой отмечены заслуги специалиста в подготовке кадров и активной наставнической деятельности.