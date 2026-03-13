Просроченная молочка практически исчезла из магазинов Краснодарского края

Жители Кубани стали значительно реже сталкиваться с просроченным и контрафактным молоком на полках магазинов. Согласно свежим данным Роспотребнадзора, Краснодарский край вошел в список субъектов РФ с наиболее заметным снижением нарушений при обороте молочной продукции в первом квартале 2026 года.
В ведомстве отмечают, что ключевым фактором успеха стал запуск разрешительного режима на кассах. Система маркировки «Честный знак» в автоматическом режиме блокирует продажу, если срок годности товара истек или у него обнаружены признаки контрафакта. С момента внедрения этой технологии в мае 2024 года количество попыток продать просроченную молочку в стране сократилось в 199 раз.
Общее число нарушений в молочном сегменте с начала 2026 года снизилось на 84% по сравнению с прошлым годом. Продажи товаров с признаками контрафакта упали на 73%. Количество случаев продажи продукции без маркировки сократилось на 70%. Попытки реализовать импортную молочку без деклараций соответствия снизились на 43%.
Эксперты также отмечают рост ответственности местного ритейла. За последний год количество торговых предприятий, допускающих нарушения, сократилось в два раза.
Отмечается, что мобильное приложение «Честный знак» скачали уже 35 млн россиян. С его помощью можно мгновенно проверить легальность любой пачки молока или творога прямо у прилавка. В случае обнаружения сомнительного товара пользователи направляют жалобы, которые становятся поводом для оперативного реагирования контролирующих органов.
Наряду с Краснодарским краем, лучшие показатели по чистоте молочного рынка также продемонстрировали Москва, Подмосковье, Нижегородская, Челябинская и Свердловская области.