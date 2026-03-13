«Омские Крылья» впервые в истории вышли в плей-офф ВХЛ

Кстати, еще одна относительно свежая новость, немного касающаяся «ОК», это пожизненное отстранение от работы судьи Мирослава Скугарева после матча омичей в Норильске против ХК «Норильск». Непосредственно с игрой эпизод уже не был связан, но тем не менее: в сеть попало видео, где Скугарев и еще два судьи после матча сильно пьяны, и сам Мирослав нецензурно ругается и ведет себя непристойно. Остальные два арбитра, Иван Шмаков и Ильнур Хажиев отстранены от работы в хоккее на три года.