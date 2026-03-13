«Омские Крылья» впервые в истории вышли в плей-офф ВХЛ

В четверг, 12 марта, по итогам своего матча в Казани против «Барса», «Омские Крылья» в чемпионате ВХЛ вышли в плей-офф, впервые в своей истории. Игра завершилась 0:1 в пользу казанцев в овертайме, но гости набрали одно очко и тем самым гарантировали себе попадание в игры навылет, хотя бы занимая 11-е место в общей таблице лиги.
После 59 игр у «Омских Крыльев» 74 очка. В теории их могут еще догнать «Дизель», «Сокол» и «Молот».
Что касается начала плей-офф, то там дата первого матча омичей пока не ясна, она зависит от места, которое они займут в регулярном чемпионате. Известна общая дата начала игр навылет в ВХЛ, 22 марта. Помимо этой даты первые матчи пар также намечены на 23, 27 и 28 марта.
Матчи кубка омская команда проведет уже в отремонтированном СКК имени Блинова, об этом клуб известил 11 марта.
Напомним, «Крылья» были созданы в 2021 году, но по итогам сезонов ранее в плей-офф попасть не могли. Даже в ситуации, когда принцип их комплектования менялся то так, то так. В этом сезоне их тренирует канадец Луи Робитайл, приглашенный в Омск по настоянию главного тренера «Авангарда» Ги Буше.
Кстати, еще одна относительно свежая новость, немного касающаяся «ОК», это пожизненное отстранение от работы судьи Мирослава Скугарева после матча омичей в Норильске против ХК «Норильск». Непосредственно с игрой эпизод уже не был связан, но тем не менее: в сеть попало видео, где Скугарев и еще два судьи после матча сильно пьяны, и сам Мирослав нецензурно ругается и ведет себя непристойно. Остальные два арбитра, Иван Шмаков и Ильнур Хажиев отстранены от работы в хоккее на три года.
Ранее мы писали, что «Авангард» обыграл «Торпедо» дома в чемпионате КХЛ 11 марта.