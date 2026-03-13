Дорогостоящее лечение может стать бесплатным для россиян

Ее применяют при лечении агрессивных форм рака, таких как острый лимфобластный лейкоз и диффузная В-крупноклеточная лимфома. По этому методу на основе собственных иммунных клеток пациента и последующей генетической модификации их учат идентифицировать и уничтожать злокачественные клетки.