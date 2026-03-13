Дорогостоящее лечение может стать бесплатным для россиян

Доступ к дорогостоящим методам лечения может стать бесплатным для российских пациентов по полису ОМС. Минздрав выступает за программы обязательного медицинского страхования, где доступны будут новые подходы к терапии онкологических заболеваний.
Бесплатной могут сделать генную терапию, клеточное лечение и создание индивидуальных вакцин против рака. Эти нововведения отражены в проекте постановления Министерства. Основная цель — доступность CAR-T терапии.
Ее применяют при лечении агрессивных форм рака, таких как острый лимфобластный лейкоз и диффузная В-крупноклеточная лимфома. По этому методу на основе собственных иммунных клеток пациента и последующей генетической модификации их учат идентифицировать и уничтожать злокачественные клетки.
Затем модифицированные клетки вводятся обратно в организм пациента. В настоящее время цена подобного лечения может превышать 7 миллионов рублей. Однако оно может стать фактически бесплатным.
Также в рамках программы предполагается внедрение персонализированных мРНК-вакцин против рака. Эти вакцины разрабатываются индивидуально для каждого пациента, ориентируясь на специфические мутации опухоли. Об этом сообщает «Российская газета».