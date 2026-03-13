Жителей трех регионов предупредили об аномально теплой погоде

ПЕРМЬ, 13 мар — РИА Новости. Температурные рекорды прогнозируются в середине марта в Кировской и Нижегородской областях, в Пермском крае, пик потепления придется на выходные 14−15 марта, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
«На смену холодам приходит аномальное тепло. На севере Приволжского округа — в Кировской области, в Пермском крае, в Нижегородской области дневная температура воздуха достигнет отметки плюс 5 — плюс 10 градусов, местами по западу даже может быть до плюс 12 градусов. В Перми и в Пермском крае, например, плюс 10 во второй декаде марта не было никогда за 140 лет наблюдений», — рассказал Шихов.
Он отметил, что в Нижегородской области уже днем 11 марта было до плюс 11 градусов. При этом раннее мартовское тепло благоприятно для снижения рисков, связанных с половодьем после аномально снежной зимы. Дело в том, что в результате раннего прихода тепла период таяния снега становится более продолжительным, а само таяние — менее резким.
«Таяние накопленного снега будет медленным, так как в ночные часы ожидается в основном отрицательная температура минус 1 — минус 6 градусов. Кроме того, и влажность воздуха будет низкой. Подобное видим на примере Московской области, где, несмотря на рекордное тепло, высота снежного покрова сокращается всего на 2−4 сантиметра в день», — добавил ученый.