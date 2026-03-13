Жителей трех регионов предупредили об аномально теплой погоде

«На смену холодам приходит аномальное тепло. На севере Приволжского округа — в Кировской области, в Пермском крае, в Нижегородской области дневная температура воздуха достигнет отметки плюс 5 — плюс 10 градусов, местами по западу даже может быть до плюс 12 градусов. В Перми и в Пермском крае, например, плюс 10 во второй декаде марта не было никогда за 140 лет наблюдений», — рассказал Шихов.