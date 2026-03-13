Глубже в историю, ближе к корням. Волгоградцы интересуются своей родословной

В сложные времена, когда всё вокруг стремительно меняется, люди невольно начинают искать точки опоры, нечто надёжное и неизменное. Многие при этом обращаются к своим корням, стремясь узнать как можно больше не только о дедушках и бабушках, но и о поколениях поглубже.
В госархиве Волгоградской области журналисту «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" подтвердили: у волгоградцев отмечается рост интереса к своим предкам и родословной.
Миллион в бумажном виде.
Госархив Волгоградской области — это крупнейшее научное, культурное учреждение региона. Здесь хранится более миллиона экземпляров «бумажных» документов.
«Это документы, начиная с 1734 года и до нашего времени, — говорит начальник отдела Госархива Волгоградской области Ирина Наумова. — Если говорить о дореволюционном периоде, это метрические книги, документы учреждений, в том числе образовательных, органов власти, ревизские сказки (предшественники переписи населения для обложения налогами). О советском, постсоветском и современном периодах рассказывают документы предприятий, учреждений, органов власти. Это постановления, распоряжения, документы колхозов, школ и других образовательных учреждений. У нас можно узнать данные об эвакуации и реэвакуации предприятий, об их работе во время войны, можно найти документы о приватизации, передаче имущества. Также у нас есть документы, переданные отделами ЗАГС по истечении столетнего срока хранения, датируемые 1918 по 1925 годами. Они свидетельствуют о рождении, браке, смерти, разводе, смене имени и фамилии».
Казалось бы, список исчерпывающий, но нет — архив постоянно обновляется.
«Несмотря на то, что наш архив ведёт свою работу с 1923 года, мы продолжаем изучать его документы и открывать что-то новое, в том числе находим и новые данные периода Великой Отечественной войны, продолжаем изучать фронтовые письма, — говорит Ирина Наумова. — У нас есть “Народный архив”: мы с благодарностью принимаем документы от жителей, которые хотят поделиться не только фактами из истории своей семьи, но также и воспоминаниями, в том числе о Сталинградской битве».
Как быть тем, кто хочет узнать о своих предках больше?
«Госархив ведёт приём, — объясняет Ирина Наумова. — Можно обратиться лично, подать запрос, получить консультацию. Заявление исполняется в установленный законом срок, в среднем он длится 30 дней».
Однако некоторые общие рекомендации для тех, кто восстанавливает историю рода, архивист даёт заранее.
Не «ныряйте» сразу слишком глубоко.
"В первую очередь нужно узнать историю того населённого пункта, в котором проживали ваши предки, определить, уточнить, менялось ли его название, к какой территории он относился, какие основные исторические события в нём происходили. От того, к какой территории относился этот населённый пункт, будут зависеть ваши поиски. В нашем архиве содержатся документы, связанные с территорией нынешней Волгоградской области, но до революции эта территория относилась частично к Саратовской губернии, частично к Астраханской и частично к области Войска Донского. Нынешнее Заволжье, например, до революции относилось к Астраханской губернии, поэтому искать документы нужно не только в волгоградском госархиве, но и в астраханском. Можно это сделать лично, а можно отправить запрос по почте.
Второе — займитесь своим семейным архивом. Можно, конечно, сразу прийти в архив и попытаться погрузиться в XIX век — такое желание возникает у многих исследователей, ажиотаж присутствует. Но, как правило, это тупиковый путь. Сначала нужно посмотреть, какие документы остались от предков в семейном архиве, поговорить с родителями, со старшими родственниками, попросить поискать документы, посмотреть вместе с ними семейные фотографии. Всю полученную информацию следует записывать. Полезно также составлять для родственников опросники.
Например, мне повезло: мои бабушка и дедушка дожили почти до ста лет. В своё время я составила для них анкеты с вопросами о родственниках, о родителях, о том, как они пережили войну, где они воевали, о семейных традициях, праздниках. Это помогает в поисках".
От корки до корки.
«После того как вы собрали данные семейного архива, нужно составить рабочую черновую схему родственных отношений, — продолжает специалист. — Начните с себя, с супруга, внесите данные о детях, потом переходите к родителям, бабушкам и дедушкам, прадедушкам и прабабушкам. Отталкивайтесь от тех данных, которые вам известны, постепенно следуйте от наших дней к веку двадцатому и далее, не пытайтесь сразу “нырнуть” в XIX век.
Помните, что информацию о рождении, браке, разводе, смене имени и фамилии, смерти, относящуюся к современности, искать следует в отделах ЗАГС по месту проживания — там хранятся данные с 1925 года по наши дни. А данные с 1918 по 1925 годы переданы в госархив. Все найденные сведения вносите в вашу рабочую схему. Анализируйте данные и продолжайте поиски. Любую информацию по возможности подкрепляйте документом, помните, что это — «оружие» архивиста".
Ирина Наумова даёт и другие важные рекомендации начинающим поиски.
«Каждый документ просматривайте внимательно, от начала и до конца. Обращайте внимание на приписки, вклеенные листочки, записи на полях, на форзаце. В читальный зал обязательно принесите с собой тетрадь для записей, на самих документах ничего не пишите, не правьте! Прежде чем сделать выписку, обратите внимание на шифр, указанный на документе, выпишите его (фонд, опись, дело). Укажите название единицы хранения и его год. Документ листайте аккуратно — он должен вернуться в хранилище в том состоянии, в котором вы его получили. И удачи вам в поиске!».
Тайны, загадки, а потом — открытия.
Волгоградцев, которые изучают историю своих предков, объединило Царицынское генеалогическое общество.
Его заседания проходят в областной библиотеке им. Горького.
«Интерес к истории рода сформировался у меня чуть ли не с пелёнок: как потом узнала, над моей колыбелью висела фотография прадедушки и прабабушки — Филина Семёна Фёдоровича и Филиной Екатерины Алексеевны (Устиновой), — вспоминает волгоградка Наталия Петрушина. — Фотография была сделана в начале ХХ века в станице Урюпинской — мои предки были донскими казаками Хопёрского округа Федосеевского юрта. Бабушка и её сестры много рассказывали о старших родственниках, а я ловила каждое слово. В молодости записать эти рассказы не удалось, но, когда я вышла на пенсию и родился внук, поняла, что время пришло. Сначала сама записывала свои воспоминания. Затем, видя мой интерес к истории казачества, сотрудники областной библиотеки пригласили меня в клуб “Какие наши годы” в “Лабораторию начинающего генеалога”. С первого занятия я влюбилась в генеалогию. Выполняла все задания, и в декабре 2025 г., после того как я представила свою практическую работу, меня приняли в Царицынское генеалогическое общество. Здесь меня научили пользоваться каталогом, и после этого я уже сама стала посещать госархив. Когда я увидела в метрических книгах записи о крещении моего дедушки, о его венчании с бабушкой, вдруг ощутила, что мне удалось проникнуть сквозь толщу времени! Я не только ищу родственников по линии отца и матери, я также изучаю линию предков своего мужа и своего зятя. Все собранные данные я передам внуку».
Волгоградка Елена Шатилова тоже увлечена генеалогией.
«Я давно интересовалась историей своей семьи, особенно меня волнует судьба моего дедушки, Попова Василия Степановича, — поделилась Елена Шатилова. — Он пропал в 1937 году, был ли он репрессирован, неизвестно. Проводя поиск, я нашла в архиве запись от 1890 года о регистрации брака своего прадедушки и прабабушки, Трофима Спиридоновича Ханова и Марии Даниловны Колесовой. Попутно открывались новые, совершенно неизвестные мне факты о моих родственниках, загадок становится всё больше и больше. Чувствую себя настоящим детективом, буду продолжать поиски. А ещё очень хочется, чтобы внуки продолжили это дело».