Глубже в историю, ближе к корням. Волгоградцы интересуются своей родословной

«Интерес к истории рода сформировался у меня чуть ли не с пелёнок: как потом узнала, над моей колыбелью висела фотография прадедушки и прабабушки — Филина Семёна Фёдоровича и Филиной Екатерины Алексеевны (Устиновой), — вспоминает волгоградка Наталия Петрушина. — Фотография была сделана в начале ХХ века в станице Урюпинской — мои предки были донскими казаками Хопёрского округа Федосеевского юрта. Бабушка и её сестры много рассказывали о старших родственниках, а я ловила каждое слово. В молодости записать эти рассказы не удалось, но, когда я вышла на пенсию и родился внук, поняла, что время пришло. Сначала сама записывала свои воспоминания. Затем, видя мой интерес к истории казачества, сотрудники областной библиотеки пригласили меня в клуб “Какие наши годы” в “Лабораторию начинающего генеалога”. С первого занятия я влюбилась в генеалогию. Выполняла все задания, и в декабре 2025 г., после того как я представила свою практическую работу, меня приняли в Царицынское генеалогическое общество. Здесь меня научили пользоваться каталогом, и после этого я уже сама стала посещать госархив. Когда я увидела в метрических книгах записи о крещении моего дедушки, о его венчании с бабушкой, вдруг ощутила, что мне удалось проникнуть сквозь толщу времени! Я не только ищу родственников по линии отца и матери, я также изучаю линию предков своего мужа и своего зятя. Все собранные данные я передам внуку».