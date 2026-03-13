Рост массы черных дыр связали со временем расширения Вселенной

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Института ядерных исследований РАН предположили, что рост массы образующихся черных дыр должен ограничиваться конечным временем современного расширения Вселенной. Это позволяет им оставаться многочисленными в окрестностях Млечного пути и не исчезать совсем, сообщил ведущий научный сотрудник института, доктор физико-математических наук Вячеслав Докучаев.
Черная дыра — это космический объект, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Существует несколько гипотез образования черных дыр во Вселенной. Среди гипотез — «схлопывания» массивных звезд, исчерпавших ядерное топливо, коллапс центральных областей галактик или огромных протогалактических газовых облаков. Также высказывались идеи о возникновении черных дыр сразу после Большого взрыва из-за экстремальных давлений и температур.
«Что важно, рост масс образующихся массивных черных дыр должен ограничиваться конечным временем современного экспоненциально быстрого расширения Вселенной. Для того, чтобы они оставались и многочисленными в окрестностях нашей галактики, и не исчезли совсем, а они действительно многочисленны», — сказал он на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий» в Новосибирске.
Докучаев пояснил, что в центре каждой спиральной галактики находится сверхмассивная черная дыра, что показывают современные наблюдения. «Мы живем в эпоху, когда черные дыры — один из самых главных эффектов гравитации. Это даже называется космология высокой точности, называется Стандартной моделью космологии, в аналогии со стандартной моделью частиц», — сказал он.
К таким выводам исследователи пришли при разработке модели рождения Вселенной из «ничего». Она основана на идее индуцированной гравитации Андрея Сахарова. Согласно этой гипотезе, гравитация может не быть фундаментальным взаимодействием, а побочным эффектом квантовых процессов в вакууме. То есть, искривление пространства времени вызвано рождением и исчезновением частиц.
В теории Сахарова важную роль играет такое понятие как «скалярное поле», которое как бы «переводит» микроскопические квантовые эффекты в макроскопическое искривление гравитации. «Разрабатывается модель рождения Вселенной, можно сказать на жаргоне, из “ничего”, из скалярного поля, на котором основана эта модель. Если при рождении Вселенной (помимо всего прочего) рождаются частицы пыли, то рост поля должен привести к появлению черных дыр. Эти дыры должны описываться гидродинамически как частицы пыли. Следовательно, их массы будут увеличиваться с ростом скалярного поля», — объяснил Докучаев.