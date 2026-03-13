Рост массы черных дыр связали со временем расширения Вселенной

В теории Сахарова важную роль играет такое понятие как «скалярное поле», которое как бы «переводит» микроскопические квантовые эффекты в макроскопическое искривление гравитации. «Разрабатывается модель рождения Вселенной, можно сказать на жаргоне, из “ничего”, из скалярного поля, на котором основана эта модель. Если при рождении Вселенной (помимо всего прочего) рождаются частицы пыли, то рост поля должен привести к появлению черных дыр. Эти дыры должны описываться гидродинамически как частицы пыли. Следовательно, их массы будут увеличиваться с ростом скалярного поля», — объяснил Докучаев.