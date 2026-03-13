В Красноярском крае усиливают финансовую защиту населения

В минувшем 2025 году в регионе состоялось порядка 11 тысяч событий, собравших около 700 тысяч участников. Особый акцент при организации мероприятий делался на привлечение школьников, студентов, молодежи, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и их родных, лиц с особыми потребностями, а также граждан старшего возраста. В центре внимания обсуждений находились вопросы управления личными финансами, программы формирования долгосрочных накоплений, обеспечения финансовой стабильности и выработки навыков защиты от мошеннических схем. В Красноярске были запущены оригинальные информационные инициативы, включающие художественное оформление электробусов под девизом «С мошенниками не по пути», нанесение тематических изображений на стаканчики из-под кофе с лозунгом «Кофе со вкусом киберграмотности», а также телевизионный проект «Финансовый компас» и ряд других. Кроме того, был разработан электронный сборник нормативных актов, касающихся социальной поддержки граждан, и получили высокую оценку на федеральном уровне общественные проекты, инициированные жителями региона.