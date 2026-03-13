В Красноярском крае усиливают финансовую защиту населения

Итоги олимпиады прошлого года, подготовку мероприятий и новых инициатив к этому мероприятию, а также к тематической смене на Всероссийском молодежном форуме ТИМ «Бирюса» обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии под председательством вице-премьера края Владимира Бахаря.
В минувшем 2025 году в регионе состоялось порядка 11 тысяч событий, собравших около 700 тысяч участников. Особый акцент при организации мероприятий делался на привлечение школьников, студентов, молодежи, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и их родных, лиц с особыми потребностями, а также граждан старшего возраста. В центре внимания обсуждений находились вопросы управления личными финансами, программы формирования долгосрочных накоплений, обеспечения финансовой стабильности и выработки навыков защиты от мошеннических схем. В Красноярске были запущены оригинальные информационные инициативы, включающие художественное оформление электробусов под девизом «С мошенниками не по пути», нанесение тематических изображений на стаканчики из-под кофе с лозунгом «Кофе со вкусом киберграмотности», а также телевизионный проект «Финансовый компас» и ряд других. Кроме того, был разработан электронный сборник нормативных актов, касающихся социальной поддержки граждан, и получили высокую оценку на федеральном уровне общественные проекты, инициированные жителями региона.
— Прошедший год стал знаковым для Красноярского края. Мы получили статус Столицы финансовой культуры, а также хороший опыт участия в организации мероприятий всероссийского и международного масштаба. В крае создаются новые проекты, которые охватывают все возрастные и социальные группы, объединяют участников финансового просвещения на всех уровнях, — сообщил вице-премьер Владимир Бахарь.
Регион уже приступил к разработке проектов, где необходима поддержка Федерации, включая конкурсы и учреждение специальных тематических номинаций. Акцент делается на интеграцию корпоративных инициатив в рабочую среду. Для этого будет использоваться разработанный на государственном уровне курс «Финансовая грамотность в трудовых коллективах». Все необходимые ресурсы доступны на сайте «Моифинансы.рф».
Региональный центр финансовой грамотности и управление Федеральной пробирной палаты по СФО внедряют подходы к формированию финансовой культуры через филателию (почтовые марки), нумизматику (монеты) и филокартию (открытки). Активными участниками финпросвещения становятся члены Молодежного правительства дублеров. В прошлом году ребята провели более 200 мероприятий, в которых приняли участие свыше 5,5 тысячи человек. В этом году дополнительно к традиционным урокам по финансовой грамотности молодежь создает проекты сквозь призму современного искусства, а также через знаковые места края, связанные с финансами.
Запланированы новые форматы для тематической смены на ТИМ «Бирюса», которая пройдет со 2 по 6 июля 2026 года.
А для территорий края готовится конкурс на лучшее муниципальное образование и создание первого каталога муниципальных практик в сфере финансовой культуры.