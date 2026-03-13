Ричмонд
Депутат Госдумы Матвеев выступил против названия улицы Космонавтов в Самаре

В Самаре обсуждается переименование Северо-Восточной магистрали в улицу Космонавтов.

Соответствующий проект постановления опубликовала городская администрация.

Однако депутат Государственной думы Михаил Матвеев выступил против такого названия. В своем Telegram-канале он заявил, что улица должна носить имя первого куйбышевского космонавта Алексея Губарева.

По словам парламентария, он несколько лет выступал с инициативой увековечить имя дважды Героя Советского Союза в Самаре. Для этого депутат обращался в СМИ и встречался с представителями региональных и городских властей.

Михаил Матвеев также отметил, что Северо-Восточная магистраль была открыта рядом с музеем «Самара космическая». При этом его предложение назвать улицу в честь Алексея Губарева не было поддержано.

Депутат напомнил, что в 2025 году в Самаре не проводилось крупных мероприятий, посвященных 50-летию первого полета куйбышевского космонавта. Также, по его словам, пока нет информации о планах по празднованию 65-го Дня космонавтики.

Алексей Губарев состоял в отряде космонавтов с 1963 по 1981 год. В 1975 году он вместе с Георгием Гречко работал на орбитальной станции «Салют-4», проведя в космосе 29 дней. В 1978 году космонавт участвовал в программе «Интеркосмос», совершив полет на корабле «Союз-28» с чехословацким космонавтом Владимиром Ремеком, сообщает «Коммерсантъ».