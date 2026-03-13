Депутат Госдумы Матвеев выступил против названия улицы Космонавтов в Самаре

Алексей Губарев состоял в отряде космонавтов с 1963 по 1981 год. В 1975 году он вместе с Георгием Гречко работал на орбитальной станции «Салют-4», проведя в космосе 29 дней. В 1978 году космонавт участвовал в программе «Интеркосмос», совершив полет на корабле «Союз-28» с чехословацким космонавтом Владимиром Ремеком, сообщает «Коммерсантъ».