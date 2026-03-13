Меломаны любят ушами. Чем отличаются разные устройства для прослушивания музыки

13 марта во всем мире отмечают День наушников. Сегодня кажется, что наушники — одна из самых современных вещей. Однако придуманы они были еще в 19 веке.
Первые наушники изобрели в 1881 году. Их создателем стал француз Клеман Адер. Свое изобретение он назвал театрофон. С его помощью можно было прослушивать оперы через телефонные линии на расстоянии до 12 километров.
После успеха первых наушников французский инженер Эрнест Меркадье изобрел (и в 1891 году запатентовал) набор наушников-вкладышей, которые стали известны как «би-телефон». Они были значительно удобнее, а также весили меньше, что облегчало их использование.
Современную модель наушников изобрел американец Натаниэль Болдуин в 1910 году. Прототип он собрал на собственной кухне.
Накладные.
Самые безопасные для здоровья: источник звука находится за пределами ушного канала. Такие наушники закрепляются с помощью оголовья или фиксаторов, могут быть проводными и беспроводными. Универсальный вариант для геймеров и меломанов, но неудобные для занятий спортом! Кроме того, окружающие смогут слышать вашу музыку, а вы — то, что происходит вокруг вас. Стоимость популярных — 3000−5000 рублей, но есть беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H95 Black, их средняя цена от 79 до 118 тысяч рублей.
Вкладыши (вставные).
Компактные модели в виде капли устанавливаются в ухо и удерживаются за счет сжатия ушной раковиной. Бывают проводными или беспроводными. При длительном ношении появляется дискомфорт, звукоизоляция отсутствует. Цены на такие модели начинаются от 390 рублей, популярные до 2000−3000, но есть и дорогие модели — так, наушники True Wireless Open Ear Ipx5 стоят примерно 425 тысяч рублей.
Вакуумные (внутриканальные).
Имеют хорошую звукоизоляцию благодаря глубокой установке и герметизирующим амбушюрам (то есть мягким накладкам). Кстати, они хорошо держатся даже во время занятий спортом. Модели бывают проводными или беспроводными. Средняя цена: от 550 рублей. Внутриканальные наушники фирмы Astell&Kern XIO Black стоят около 327 тысяч рублей.
Полноразмерные.
Внешне модель похожа на накладные, но на самом деле они полностью закрывают уши. В полноразмерных наушниках звук объемнее, они имеют эффективную звукоизоляцию. На рынке представлены устройства с беспроводным и проводным подключением. А широкий частотный диапазон значительно улучшает качество звука. Средняя цена популярных моделей — 6000−9000 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Азаров, отохирург:
— Слушая музыку громко в маленьких наушниках, человек наносит себе травму. Маленький динамик выдает только звуки высокой частоты, а для басов нужны большие динамики. И чтобы слышать весь спектр, мы делаем музыку существенно громче допустимых значений. Именно очень громкий звук, попадающий в ухо, и приводит к звуковой травме. Если не хотите испортить слух, носите большие наушники, закрывающие все ухо.
МИЛЛИОНЫ ЗА ПЕСНИ.
Качество превыше всего.
Немецкие электростатические наушники Sennheiser Orpheus HE стоят как однокомнатная квартира в столице, 9 999 990 рублей. Это аудиосистема, включающая наушники и усилитель-ЦАП HEV1060, установленный на основании из гранулированного мрамора. Частотный диапазон: 8−100 кГц. У наушников самая тонкая в мире диафрагма 2,4 микрометра с платиновым напылением для беспрецедентной скорости отклика.
Без лишних вибраций.
Японские электростатические наушники Stax SR-X9000 стоят около 1 миллиона рублей. Чудо техники имеет четырехслойный фиксированный электрод MLER-3. Частотный диапазон: 5−42 000 Гц. Корпус звукового блока из обработанного алюминия, что полностью устраняет паразитные вибрации.