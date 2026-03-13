Меломаны любят ушами. Чем отличаются разные устройства для прослушивания музыки

Самые безопасные для здоровья: источник звука находится за пределами ушного канала. Такие наушники закрепляются с помощью оголовья или фиксаторов, могут быть проводными и беспроводными. Универсальный вариант для геймеров и меломанов, но неудобные для занятий спортом! Кроме того, окружающие смогут слышать вашу музыку, а вы — то, что происходит вокруг вас. Стоимость популярных — 3000−5000 рублей, но есть беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H95 Black, их средняя цена от 79 до 118 тысяч рублей.