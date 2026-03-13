Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меломаны любят ушами. Чем отличаются разные устройства для прослушивания музыки

13 марта во всем мире отмечают День наушников. Сегодня кажется, что наушники — одна из самых современных вещей. Однако придуманы они были еще в 19 веке.

13 марта во всем мире отмечают День наушников. Сегодня кажется, что наушники — одна из самых современных вещей. Однако придуманы они были еще в 19 веке.

Первые наушники изобрели в 1881 году. Их создателем стал француз Клеман Адер. Свое изобретение он назвал театрофон. С его помощью можно было прослушивать оперы через телефонные линии на расстоянии до 12 километров.

После успеха первых наушников французский инженер Эрнест Меркадье изобрел (и в 1891 году запатентовал) набор наушников-вкладышей, которые стали известны как «би-телефон». Они были значительно удобнее, а также весили меньше, что облегчало их использование.

Современную модель наушников изобрел американец Натаниэль Болдуин в 1910 году. Прототип он собрал на собственной кухне.

Накладные.

Самые безопасные для здоровья: источник звука находится за пределами ушного канала. Такие наушники закрепляются с помощью оголовья или фиксаторов, могут быть проводными и беспроводными. Универсальный вариант для геймеров и меломанов, но неудобные для занятий спортом! Кроме того, окружающие смогут слышать вашу музыку, а вы — то, что происходит вокруг вас. Стоимость популярных — 3000−5000 рублей, но есть беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H95 Black, их средняя цена от 79 до 118 тысяч рублей.

Вкладыши (вставные).

Компактные модели в виде капли устанавливаются в ухо и удерживаются за счет сжатия ушной раковиной. Бывают проводными или беспроводными. При длительном ношении появляется дискомфорт, звукоизоляция отсутствует. Цены на такие модели начинаются от 390 рублей, популярные до 2000−3000, но есть и дорогие модели — так, наушники True Wireless Open Ear Ipx5 стоят примерно 425 тысяч рублей.

Вакуумные (внутриканальные).

Имеют хорошую звукоизоляцию благодаря глубокой установке и герметизирующим амбушюрам (то есть мягким накладкам). Кстати, они хорошо держатся даже во время занятий спортом. Модели бывают проводными или беспроводными. Средняя цена: от 550 рублей. Внутриканальные наушники фирмы Astell&Kern XIO Black стоят около 327 тысяч рублей.

Полноразмерные.

Внешне модель похожа на накладные, но на самом деле они полностью закрывают уши. В полноразмерных наушниках звук объемнее, они имеют эффективную звукоизоляцию. На рынке представлены устройства с беспроводным и проводным подключением. А широкий частотный диапазон значительно улучшает качество звука. Средняя цена популярных моделей — 6000−9000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Павел Азаров, отохирург:

— Слушая музыку громко в маленьких наушниках, человек наносит себе травму. Маленький динамик выдает только звуки высокой частоты, а для басов нужны большие динамики. И чтобы слышать весь спектр, мы делаем музыку существенно громче допустимых значений. Именно очень громкий звук, попадающий в ухо, и приводит к звуковой травме. Если не хотите испортить слух, носите большие наушники, закрывающие все ухо.

МИЛЛИОНЫ ЗА ПЕСНИ.

Качество превыше всего.

Немецкие электростатические наушники Sennheiser Orpheus HE стоят как однокомнатная квартира в столице, 9 999 990 рублей. Это аудиосистема, включающая наушники и усилитель-ЦАП HEV1060, установленный на основании из гранулированного мрамора. Частотный диапазон: 8−100 кГц. У наушников самая тонкая в мире диафрагма 2,4 микрометра с платиновым напылением для беспрецедентной скорости отклика.

Без лишних вибраций.

Японские электростатические наушники Stax SR-X9000 стоят около 1 миллиона рублей. Чудо техники имеет четырехслойный фиксированный электрод MLER-3. Частотный диапазон: 5−42 000 Гц. Корпус звукового блока из обработанного алюминия, что полностью устраняет паразитные вибрации.