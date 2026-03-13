«Им не нравится Евросоюз»: Каллас высказалась о планах США

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Вашингтон целенаправленно стремится ослабить единство европейских стран. Такое заявление она сделала в интервью британской газете Financial Times.
По словам Каллас, администрация США не скрывает своего негативного отношения к Евросоюзу как к единому объединению.
«Важно, чтобы все поняли: США ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — подчеркнула дипломат.
Она также отметила, что методы, которые применяет Вашингтон, характерны для противников ЕС. Разделенные европейские правительства, по логике США, обладают меньшей властью и влиянием, что выгодно американской стороне.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии. По его мнению, на эту должность необходимо назначить политика с большим международным весом.
До этого также Politico узнало о возможной отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Причиной стал конфликт между председателем ЕК и Европарламентом.