Певцу Максу Барских грозит тюремный срок в России

Поводом для разбирательств стал видеоролик в соцсети, где исполнитель высказал антироссийскую позицию. Кроме того, после февраля 2022 года музыкант разорвал контракты с концертными площадками внутри страны. Ситуация усугубляется тем, что звезда эстрады отказалась возвращать зрителям деньги за купленные билеты. Эти средства он пообещал передать на гуманитарные цели для Украины.