Житель Аши получит от работодателя 450 тыс. рублей за падение на льду

Ашинский городской суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в интересах бывшего сотрудника местного промышленного предприятия о компенсации морального вреда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Суть требования заключалась в том, чтобы взыскать с работодателя 450 тысяч рублей за открытый перелом голени, который работник получил на территории предприятия, упав на образовавшемся гололеде. Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда мужчина выполнял свои служебные обязанности.

На основании обращения пострадавшего, городская прокуратура Аши провела проверку данного инцидента и подтвердила факт получения травмы, после чего и подала иск.

Вопрос исполнения судебного решения находится под наблюдением городской прокуратуры.