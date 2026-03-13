Житель Аши получит от работодателя 450 тыс. рублей за падение на льду

Суть требования заключалась в том, чтобы взыскать с работодателя 450 тысяч рублей за открытый перелом голени, который работник получил на территории предприятия, упав на образовавшемся гололеде. Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда мужчина выполнял свои служебные обязанности.
На основании обращения пострадавшего, городская прокуратура Аши провела проверку данного инцидента и подтвердила факт получения травмы, после чего и подала иск.
Вопрос исполнения судебного решения находится под наблюдением городской прокуратуры.