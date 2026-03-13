Топ-5 главных новостей в Молдове 13 марта 2026: Нефтяные отходы продолжают попадать в Днестр из Украины; 18 леев на еду в день на человека в Молдове посчитали в правительстве; в Молдове — очеред

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 13 марта 2026:
1. В Молдове очередная аномалия: Днем плюс 17 градусов и кажется, что лето на пороге, ночью веет зимой — что говорят синоптики.
2. Обещанная индексация пенсий не покроет возросших расходов: Инфляция в стране только за год удвоилась, а в правительстве до сих пор считают, что в день на еду жителю Молдовы хватает 18 леев.
3. Молдова может остаться без воды: Нефтяные отходы из Украины продолжают попадать в Днестр.
4. Война, Телеграм, алкоголь: Что еще назначили причинами провалов и бед в Молдове.
5. Взрыв газового баллона в Кишиневе: Пострадали двое сотрудников Premier Energy — у них сильные ожоги.
Заврались: Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны.
Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны (далее…).
Опять ПАС не повезло с народом: Почему гагаузы так рьяно защищают свою автономию, а Приднестровье так упорно не хочет становиться частью Республики Молдова.
Бывший премьер страны Ион Стурза в интервью назвал гагаузов «чукчами из Гренландии» (далее…).
Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки.
Жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары» (далее…).