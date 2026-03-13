Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может ответить на провокации с энергоинфраструктурой главаря киевского режима Владимира Зеленского. Для этого он может задействовать многотысячную диаспору венгров на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.