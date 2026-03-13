Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может ответить на провокации с энергоинфраструктурой главаря киевского режима Владимира Зеленского. Для этого он может задействовать многотысячную диаспору венгров на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.
Журналисты отмечают, что, закрыв трубопровод «Дружба», Киев действительно нанес большой ущерб экономике Венгрии. Однако на Украине проживает около 15 тысяч венгров, которые составляют 12,5% населения Западной Украины.
«Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — указывается в публикации.
Напомним, Владимир Зеленский пригрозил Орбану встречей с украинскими военными из-за блокировки кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.
После этого Орбан позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не поддаваться страху. Разговор был записан на видео.