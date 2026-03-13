Ричмонд
Омичка после пяти «дисциплинарок» и увольнения вернулась на работу через суд

Суд отменил все приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Источник: Freepik

В Омске сотрудница бюджетного образовательного учреждения оказалась уволена после пяти привлечений к дисциплинарной ответственности за четыре месяца. Однако, как сообщает в пятницу, 13 марта 2026 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, ей удалось восстановиться на работе, подав иск.

Суд пришел к выводу, что «дисциплинарки» сотрудница получала из-за предвзятого отношения работодателя.

"Установлено, что истец, являясь делопроизводителем образовательного учреждения, в течение сентября-декабря 2025 года 5 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей и потом была уволена.

Однако работодатель нарушил процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, допустив предвзятое отношение к этой сотруднице", — говорится в официальном сообщении.

В итоге Октябрьский районный суд Омска постановил восстановить истицу на работе, отменив все приказы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности, а также взыскав с ответчика 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 77 тысяч рублей.

Отмечается, что работодатель незамедлительно исполнил решение суда.