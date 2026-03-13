Ричмонд
Почти 300 россиян застряли в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке

Около 300 россиян по-прежнему не могут вернуться из Катара. Рейсы отменяются, а единственная возможность — ехать через Саудовскую Аравию за свой счёт. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Источник: Life.ru

Одна из туристок рассказала, что прилетела в Доху 26 февраля с 10-летней дочерью и пожилой матерью по путёвке от туроператора. Обратный рейс в Москву, запланированный на 6 марта, был отменён из-за закрытого неба.

9 и 10 марта два самолёта всё же вылетели из Дохи в столицу России, но на борту оставались свободные места. Пассажирам предложили альтернативу — добираться до границы с Саудовской Аравией и искать рейсы оттуда или из ОАЭ. Виза стоит 120 долларов, а общая стоимость такой поездки начинается от 120 тысяч рублей на человека, что многим не по карману.

В посольстве РФ в Катаре сообщили, что ведут переговоры с Qatar Airways для организации нового рейса в Москву. В авиакомпании уточнили, что вылет может состояться 14 марта. Однако часть туристов столкнулась с проблемой: билетов на новый рейс в приложении авиакомпании уже нет.

Ранее российские дипломаты сообщили о переговорах с авиакомпанией Qatar Airways по организации вывозного рейса из Дохи в Москву. Пассажиров призвали проверять свои контактные данные в личном кабинете авиакомпании и следить за уведомлениями по электронной почте.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

