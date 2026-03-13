Почти 300 россиян застряли в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке

9 и 10 марта два самолёта всё же вылетели из Дохи в столицу России, но на борту оставались свободные места. Пассажирам предложили альтернативу — добираться до границы с Саудовской Аравией и искать рейсы оттуда или из ОАЭ. Виза стоит 120 долларов, а общая стоимость такой поездки начинается от 120 тысяч рублей на человека, что многим не по карману.